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Рейс Somon Air из Таджикистана в Сургут задержан на девять часов

Обратный вылет также перенесен

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 октября. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании Somon Air по маршруту Худжанд (Таджикистан) - Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) задержан на 9 часов, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Сургут.

"Задержка на прилет. Вместо 12:30 по местному времени (10:30 мск) самолет ожидается в 21:30 по местному времени (19:30 мск). По какой причине задержан - данных нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что обратный вылет, который был запланирован на 16:30 (14:30 мск), перенесен на 00:30 четверга (22:30 среды мск).

В настоящее время ТАСС не располагает комментарием авиакомпании.

Теги
ТаджикистанРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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