Экс-сотрудника департамента в Югре приговорили к условному сроку за взятку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 октября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский районный суд приговорил бывшего сотрудника департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Ивана Мелекесцева к четырем годам лишения свободы условно за получение взятки. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Ивана Мелекесцев осужден по п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и лишением права занимать определенные должности на три года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, наказание назначено с учетом заключенного досудебного соглашения. "Он активно способствовал расследованию и раскрытию преступления, а также изобличению двух других соучастников. Плюс он признал свою вину. <…> Сумма взятки составила 500 тыс. рублей", - пояснил собеседник.

Ранее со ссылкой на региональное следственное управление сообщалось, что следователи возбудили ряд уголовных дел в отношении семи бывших сотрудников регионального департамента экономического развития. Они обвинялись по статьям УК РФ "Получение взяток за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере" и "Служебный подлог". Общая сумма взяток составила более 6 млн рублей.

По данным следствия, обвиняемые в 2014-2016 годах систематически получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих организаций за изготовление лицензий на право осуществления деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также за укрывательство нарушений за реализацию алкоголя, выявленных в ходе выездных проверок. Кроме того, среди обвиняемых - житель Ханты-Мансийска, которому инкриминируется посредничество во взяточничестве.