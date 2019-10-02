Авиаполк под Челябинском завершил перевооружение на бомбардировщики Су-34

"Под Челябинском завершено формирование второй эскадрильи самолетов Су-34. Теперь авиаполк на 100% укомплектован бомбардировщиками нового поколения 4++", - сказал Лапин, уточнив, что соединение под Челябинском - единственное в округе, на вооружении которого стоят Су-34.

В пресс-службе добавили, что перевооружение завершилось после прибытия на аэродром Шагол трех Су-34, которые выполнили перелет из Новосибирска. "Летный и инженерно-технический состав, которому предстоит эксплуатировать и обслуживать Су-34, прошел переподготовку на новую авиационную технику в Липецком государственном центре подготовки авиационного персонала и получил все необходимые сертификаты", - уточнили в округе.

Первые Су-34 поступили на вооружение авиации Центрального военного округа в 2018 году. Всего на вооружение авиационного полка поступило 24 машины.

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета Су-34 - до 4 тыс. км, максимальная скорость - до 1,9 тыс. км/ч, боевая нагрузка - до 8 тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.