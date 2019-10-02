В ТЮЗе Екатеринбурга после скандала с "Ревизором" появится оповещение о возрастном цензе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский Театр юного зрителя (ТЮЗ) готов внедрить аудио- и видеооповещение о возрастном цензе на спектакли после скандала с постановкой "Ревизор" псковского театра, в котором якобы присутствовала сцена насилия, показанная на сцене театра. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь ТЮЗа Алексей Бодрый в среду.

"Мы приняли то, что у нас произошло, себе в опыт. Если у нас будут постановки для аудитории старше 18 лет, то у нас будут визуальные и аудиальные предупреждения. Но тут нужно учитывать тот момент, что мы не можем проверять паспорта у людей на входе в театр. Мы также надеемся на самих родителей, что они не поведут детей на спектакль, который имеет ценз "18+", - сказал Бодрый.

По его словам, на спектакле "Ревизор", который был показан псковским театром 9 сентября на сцене ТЮЗа, малолетних детей не было. "Я сам был на том спектакле, и детей 8-9 лет [о которых рассказали местные СМИ] там не было, это я могу сказать точно. Были подростки 16-17 лет, но они были с родителями, которые защищали своих детей, чтобы они посмотрели этот спектакль", - добавил представитель театра.

В репертуаре самого театра спектаклей для лиц старше 18 лет нет, отметил Алексей Бодрый. По его словам, такие спектакли могут быть продемонстрированы гастролирующими театрами, которым ТЮЗ предоставляет площадку для выступлений.

ТЮЗ в Екатеринбурге - один из первых и самых известных российских профессиональных театров для детей и молодежи. Театр создан в 1930 году при участии Московского театра для детей. После капитального ремонта в 2014 году театр стал одной из самых современно оборудованных сцен на Урале.