Югра и Казахстан начнут обмен опытом в сфере образования

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 октября. /Корр. ТАСС Алексей Черенков/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры подписали соглашение о сотрудничестве с автономной организацией образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" (Нур-Султан) в Москве на глобальной конференции по технологиям в образовании EdCrunch. Регионы начнут обмениваться лучшими практиками в образовании, в частности, в работе с талантливыми детьми, сообщил в среду ТАСС директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

По его словам, документ предполагает взаимный обмен лучшим опытом. "Например, Казахстану интересно, как в Югре организована цифровизация образования, работа с одаренными и талантливыми детьми, система дополнительного образования. В свою очередь мы будем изучать их опыт международных программ, реализующихся в школах", - сказал он.

По словам Дренина, на следующей неделе делегация Югры отправится в Казахстан для детального изучения работы с талантливыми детьми и организациями школьного образования.

Как пояснила ТАСС начальник отдела общего образования департамента образования и молодежной политики Югры Лариса Цулая, в Югре в настоящее время внедряется цифровая образовательная платформа. "Это инструмент, позволяющий ребенку вместе с родителями самостоятельно выбрать, какой предмет и на каком уровне сложности изучать. Программа следит за успехами ребенка, позволяет сформировать индивидуальное расписание занятий, подсказывает какие домашние задания выполнять и не пора ли повысить уровень изучения дисциплины. При этом учитель дистанционно может следить за тем, как ученик осваивает материал, нужна ли ему помощь, и если да, то какая и на каком этапе", - сказала она.

По ее словам, домашние задания школьник может выполнять в режиме онлайн и сразу получать оценку. "Именно этот опыт интересен Казахстану. Платформа была опробована на 22 школах - по одной в каждом муниципалитете региона. Сейчас она начинает внедряться во всех образовательных организациях Югры", - добавила собеседница агентства.