Аэропорт Магнитогорска получит в аренду землю без торгов на 49 лет

УФА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство РФ предоставит в аренду земельные участки аэропорту Магнитогорска без торгов сроком на 49 лет. Соответствующее распоряжение правительства РФ подписано 30 сентября и опубликовано в среду на портале правовой информации.

"Разрешить предоставить акционерному обществу "Международный аэропорт Магнитогорск" на срок до 49 лет в аренду без проведения торгов находящееся в федеральной собственности недвижимое имущество (Республика Башкортостан, Абзелиловский район, аэропорт "г. Магнитогорск", территория аэропорта) для осуществления аэропортовой деятельности", - говорится в сообщении.

В распоряжении перечислены кадастровые номера пяти земельных участков. Аэропорт Магнитогорска находится примерно в 19 километрах от города, рядом с селом Красная Башкирия Абзелилиовского района.

В июле 2019 года президент России Владимир Путин на встрече с рабочими Магнитогорского металлургического комбината заявил, что аэропорт Магнитогорска попадает в специальную программу развития региональных перевозок, на реконструкцию воздушной гавани города планируется выделить до 5 млрд рублей.