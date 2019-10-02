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Уволенная за фото в обнаженном виде тренер из Магнитогорска просит суд вернуть ей работу

Иск подан в Правобережный районный суд Магнитогорска

ЧЕЛЯБИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Тренер детского юношеского центра "Максимум" в Магнитогорске Челябинской области Екатерина Конопенко, уволенная из-за размещенных в интернете фотографий, на которых она изображена в обнаженном виде, подала иск в суд о восстановлении в должности. Об этом она сообщила корреспонденту ТАСС.

"Иск о моем восстановлении на работе подан в Правобережный районный суд Магнитогорска", - сказала собеседница агентства.

Ранее со ссылкой на прокуратуру Челябинской области сообщалось, что руководство детского юношеского центра "Максимум" уволило тренера из-за размещенных в соцсети "ВКонтакте" фотографий 19-летней давности, на которых она изображена в обнаженном виде. Конопенко сообщила ТАСС, что в 2000 году принимала участие в фотосъемках в рамках культурного художественного проекта. По ее словам, фотографии позже были размещены кем-то в социальной сети.

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