В Екатеринбурге откроется выставка о российско-японских отношениях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Выставка, посвященная российско-японским отношениям, откроется в галерее "Синара Арт" в Екатеринбурге в рамках фестиваля "Японская осень на Урале". Открытие выставки состоится 4 октября, сообщила журналистам арт-директор галереи Дарья Костина на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в четверг.

"На территории "Синара центра" 4 октября галерея "Синара Арт" принимает выставку "Японо-Российские отношения: история в фотографиях". Для нас это большая честь, поскольку это важное международное событие и важная дипломатическая история", - сказала Костина.

По ее словам, на выставке будут представлены не только фотографии, посвященные российско-японским отношениям, но и репродукции документов и различных произведений искусств. "Фотографии действительно уникальные - они все очень разные и за каждой фотографией стоит собственная история. Эту выставку можно разглядывать очень долго. Выставка уникальна тем, что на нашей площадке она будет дополнена специальным блоком архивных фотографий, связанных с взаимодействием Японии и Свердловской области", - отметила арт-директор галереи, добавив, что выставка будет работать до 2 ноября.

Как отметил председатель Свердловского областного отделения общероссийского общества "Россия Япония" Вадим Занин, в рамках фестиваля также пройдет еще одна выставка о жизни Японии, которая откроется на территории Свердловского областного краеведческого музея. "Впереди у нас конкурс выступлений на японском языке, семинар по преподаванию японского языка. Также нас ожидает третий Открытый кубок Урала Кюдо - стрельбе из японского лука. Кроме того, мы встречам делегацию японских спортсменов, изучающих искусство Кендо - искусство фехтования", - сказал Занин.

Программа "Японской осени на Урале" стартовала 21 сентября, торжественная церемония открытия пройдет 4 октября. Организатором фестиваля выступает областное отделение общероссийского общества "Россия- Япония".