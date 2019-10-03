Губернатор Челябинской области назначил заместителя по внутренней политике

ЧЕЛЯБИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Заместителем губернатора Челябинской области по вопросам внутренней политики назначен Анатолий Векшин, который до этого занимал аналогичную должность в Мурманской области. Об этом на заседании областного правительства в четверг сообщил челябинский губернатор Алексей Текслер.

"Должность, на которую назначен Анатолий Андреевич [Векшин], традиционно является ключевой для целого блока вопросов, которые мы относим к региональной внутренней политике. В общем блоке доминирует тема качества управления в муниципальных образованиях как территориях и в целом муниципального управления как непрерывного процесса. Поэтому, Анатолий Андреевич, жду от Вас глубокого погружения в эту проблематику", - сказал Текслер.

16 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что Векшин покинул пост вице-губернатора.

Он занимал пост вице-губернатора Мурманской области с 2013 года.