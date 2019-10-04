В Екатеринбурге в целях экономии напечатали только часть бюллетеней для опроса по храму

"Всего мы готовы изготовить до 760 тыс. бюллетеней. Но в целях экономии бюджетных средств, чтобы потом бюджетные деньги не шли под нож, пока изготовлена первая часть тиража - порядка 150 тыс. листов... Мы совместно с типографией решили, что при необходимости... сможем изготовить любое необходимое количество листов, защитить их специальной печатью нашей комиссии и доставить на опросные пункты", - сказал он.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Первая партия бюллетеней для проведения в Екатеринбурге опроса по выбору места для строительства храма Святой Екатерины поступила в городской избирком, сообщил ТАСС в пятницу председатель избирательной комиссии Вадим Антошин.

Опрос пройдет 13 октября на 51 участке, на каждом из них смогут присутствовать до четырех наблюдателей. Всего на изготовление бюллетеней потребуется 1 млн рублей, общая стоимость опроса обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей. По словам руководителя аппарата администрации Екатеринбурга Ильи Захарова, опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей - это 10857 человек.

Депутаты екатеринбургской думы 24 сентября утвердили две площадки для включения в опросный лист о месте строительства храма: участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства церкви не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Ее планируют возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.