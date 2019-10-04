{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в целях экономии напечатали только часть бюллетеней для опроса по храму

Председатель горизбиркома Вадим Антошин отметил, что при необходимости будет возможно изготовить любое количество опросных листов
Набережная реки Исеть за Макаровским мостом Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Набережная реки Исеть за Макаровским мостом
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Первая партия бюллетеней для проведения в Екатеринбурге опроса по выбору места для строительства храма Святой Екатерины поступила в городской избирком, сообщил ТАСС в пятницу председатель избирательной комиссии Вадим Антошин.

"Всего мы готовы изготовить до 760 тыс. бюллетеней. Но в целях экономии бюджетных средств, чтобы потом бюджетные деньги не шли под нож, пока изготовлена первая часть тиража - порядка 150 тыс. листов... Мы совместно с типографией решили, что при необходимости... сможем изготовить любое необходимое количество листов, защитить их специальной печатью нашей комиссии и доставить на опросные пункты", - сказал он.

На эту тему

Опрос пройдет 13 октября на 51 участке, на каждом из них смогут присутствовать до четырех наблюдателей. Всего на изготовление бюллетеней потребуется 1 млн рублей, общая стоимость опроса обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей. По словам руководителя аппарата администрации Екатеринбурга Ильи Захарова, опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей - это 10857 человек.

Депутаты екатеринбургской думы 24 сентября утвердили две площадки для включения в опросный лист о месте строительства храма: участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства церкви не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Ее планируют возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

 

Теги
РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России
Обслуживание клиентов в Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи перейдет на цифровой формат
Читать полностью