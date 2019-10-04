ТЮЗ Екатеринбурга: ответственность за детей на спектакле со сценой насилия несут родители

ПЕРМЬ, 4 октября. /ТАСС/. Ответственность за детей, присутствовавших на спектакле псковского театра "Ревизор" со сценой насилия, продемонстрированного на сцене екатеринбургского ТЮЗ, несут их родители. Об этом сообщил в пятницу ТАСС театральный критик, заместитель директора по творческим вопросам Екатеринбургского театра юного зрителя, художественный директор фестиваля "Реальный театр", Олег Лоевский после пресс-конференции, посвященной предстоящему открытию Всероссийского фестиваля-конкурса профессиональных театров "Pоst факт" в Перми.

В середине сентября в СМИ появилась информация, что на сцене ТЮЗ прошел спектакль, содержащий сцену изнасилования, во время спектакля в зале якобы находились дети.

"Написала жалобу женщина, которая пришла с сыном, ему 15 лет, как мне говорили, но я не очень точно знаю эту ситуацию, его пропустили сквозь контроль. Но ответственность лежит на тех, кто приводит детей, на билете было написано "18+" и на афише было написано "18+", - сказал Лоевский.

По его словам, возрастной ценз, указанный на билете и афише спектакля, носит рекомендательный характер. "Все эти цифры, которые мы называем, они рекомендательные, <…> рекомендуется "18+", а дальше вы - свободные люди. Есть все указания, мы для этого и пишем [возрастные ограничения на билетах, афишах], а дальше зритель сам решает", - добавил замдиректора театра.

ТЮЗ в Екатеринбурге - один из первых и самых известных российских профессиональных театров для детей и молодежи. Театр создан в 1930 году при участии Московского театра для детей. После капитального ремонта в 2014 году театр стал одной из самых современно оборудованных сцен на Урале.