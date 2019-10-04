Бывший врио замглавы курганского управления МЧС получил 2,5 года колонии

ТАСС, 4 октября. Кетовский районный суд Курганской области приговорил бывшего врио заместителя начальника ГУ МЧС по региону к 2,5 годам лишения свободы за присвоение более 800 тыс. рублей. Об этом сообщила журналистам пресс-служба областной прокуратуры.

"Кетовский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему врио заместителя главы ГУ МЧС России по Курганской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата с использованием служебного положения"), ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что бывший врио замначальника курганского главка МЧС в 2015-2017 года издавал и подписывал приказы о премировании подчиненных ему сотрудников, после чего требовал полученные денежные средства от коллег и тратил их на личные цели, всего таким способом он получил более 660 тысяч рублей. В марте 2016 года он фиктивно оформил для бухгалтерии документы о проведении ремонта двух служебных автомобилей на общую сумму 70 тысяч рублей, которые впоследствии присвоил. В июле 2017 года он обманом заставил бывших коллег оформить документы по поступлению на склад офисной бумаги на сумму 60 тысяч рублей, после чего самостоятельно приехал на склад поставщика и на месте продал бумагу учреждения неустановленному лицу за 48 тысяч рублей.

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал его виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - уточняется в сообщении.