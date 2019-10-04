Свердловская колония строгого режима впервые стала площадкой кинофестиваля "Россия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Фильмы 30-го открытого фестиваля документального кино "Россия" впервые покажут заключенным Невьянской исправительной колонии строгого режима в Свердловской области в субботу. Зрители увидят кинокартины "Благовест" и "Сенин день", а также встретятся с авторами фильмов, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля в пятницу.

"В субботу, 5 сентября, фильмы "Благовест" и "Сенин день" из конкурсной программы документальных фильмов покажут в Невьянской исправительной колонии. На встречу со зрителями приедут режиссер фильма "Благовест" Елена Чач и оператор фильма "Сенин день" Евгений Кокусев", - сказали в пресс-службе фестиваля.

В пресс-службе регионального ГУФСИН ТАСС пояснили, что кинопоказы организованы руководством ведомства при активном участии регионального отделения Общероссийской организации "Офицеры России". "Невьянская колония строгого режима - серьезное учреждение, мы рады, что общественники организовали это мероприятие. Показ фестиваля такого масштаба проводится в первый раз", - сказал собеседник агентства.

Также в ходе фестиваля показы состоялись в исправительной колонии № 2 Екатеринбурга. "На базе ИК-2 проводились фестивали художественного кино, опыт такой есть. К нам приезжал Аристарх Иванов, на премьере фильма "Каникулы строгого режима" Сергей Безруков с Дмитрием Дюжевым были в этом учреждении", - рассказали в пресс-службе.

Открытый фестиваль документального кино "Россия" пройдет в Екатеринбурге с 1 по 6 октября в 30-й раз при поддержке Минкультуры РФ и с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества. На фестиваль было заявлено 476 работ, из них 45 вошли в шорт-лист фестиваля. В разные годы председателями жюри смотра были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Дворцевой, Сергей Урсуляк, Андрей Смирнов, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов. Показы фестиваля проходят в Екатеринбурге и других городах Свердловской области.