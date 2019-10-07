Власти Югры подписали соглашение о выделении участка под Майский ГПК "Роснефти"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 октября. /ТАСС/. Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и компания "РН - Юганскгазпереработка" (дочернее общество компании "Роснефть") подписали договор аренды земельного участка площадью 141 га для строительства Майского газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в Нефтеюганском районе, сообщил в понедельник департамент общественных и внешних связей Югры.

В правительстве Югры ТАСС 15 августа сообщали, что власти региона приняли решение выделить земельный участок под Майский ГПК без торгов. Участок будет выделен на срок до 50 лет. Возведение ГПК начнется до конца 2019 года, а завершится к марту 2022 года. Объект позволит ежегодно привлекать в региональный бюджет 512 млн рублей налогов. Будет создано 230 рабочих мест, а объем инвестиций составит 22 млрд рублей.

"Это важный для Югры проект, отвечающий стратегическим приоритетам промышленного развития, нацеленного на создание в округе производственных мощностей, в том числе по переработке попутного нефтяного газа. Инвестор совместно с департаментом подписал договор аренды земельного участка и приступил к этапу проектирования будущего объекта", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева.

"Роснефть" в 2017 году создала "дочку" - компанию "РН - Юганскгазпереработка" - для строительства Майского газоперерабатывающего комплекса в Западной Сибири. В годовом отчете за 2018 год компания сообщала, что разработана проектная документация строительства комплекса, в том числе для прохождения государственной и экологической экспертиз, а также проведены инженерные изыскания. Проект реализуется для дальнейшего развития газопереработки и газохимии "Роснефти".