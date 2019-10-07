У челябинских властей нет претензий к девушке, ставшей опекуном своим братьям и сестре

ТАСС, 7 октября. Социальные службы Челябинской области не имеют претензий к жительнице села Елизаветопольское Карталинского района Кристине Евтушенко, которая в 2018 году после смерти родителей оформила опекунство над пятью братьями и сестрой. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе областного министерства социальных отношений.

В начале октября 21-летняя Евтушенко в соцсети "ВКонтакте" получила сообщения якобы от начальника отдела опеки и попечительства Карталинского района Светланы Пушкарской с критикой образа жизни. В них, в частности, заявлялось о частом посещении девушкой ночных клубов.

"В отношении семьи Евтушенко органы опеки и попечительства Карталинского района претензий не имеют. С Пушкарской состоялся телефонный разговор, в рамках которого она сообщила, что ее страничка в социальной сети "ВКонтакте" была взломана", - уточнили в пресс-службе, отметив, что будет проведена служебная проверка, 7 октября Пушкарская выходит из отпуска.

Челябинский детский омбудсмен Ирина Буторина сообщила ТАСС, что взяла ситуацию на контроль. По ее словам, с несовершеннолетними все в порядке.

Отец 21-летней Кристины Евтушенко умер в 2016 году, мать - в 2018 году. В мае 2018 года девушка оформила опекунство над пятью братьями и сестрой. С тех пор одному брату исполнилось 18 лет, сейчас под опекой четыре брата и сестра.