Рейс Utair Екатеринбург - Ханты-Мансийск задержали из-за поломки самолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Рейс Екатеринбург - Ханты-Мансийск авиакомпании Utair был задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово более чем на три часа из-за поломки самолета. Об этом ТАСС сообщил источник в авиаотрасли в понедельник.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет должен бы вылететь из Екатеринбурга в 05:05 мск. Сейчас его вылет перенесен на 08:30 мск.

"Вылет рейса задерживается из-за технической неисправности самолета", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Кольцово ТАСС сообщили, что с пассажирами задержанного рейса работают представители авиакомпании.

Получить комментарий в пресс-службе авиакомпании ТАСС на данный момент не удалось.