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"Ираэро" запустит первое прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Нижним Новгородом

Полеты будут выполняться на Sukhoi Superjet 100

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Ираэро" запускает первое прямое авиасообщение между екатеринбургским аэропортом Кольцово и Нижним Новгородом, сообщила во вторник пресс-служба аэропорта.

"Полеты будет осуществлять авиакомпания "Ираэро" на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 103 пассажиров. Вылет из Екатеринбурга запланирован по средам и пятницам в 16:50, из Нижнего Новгорода - по средам и пятницам в 12:10 местного времени. Время в пути составит 1 час 50 минут", - говорится в сообщении.

В расписании Кольцово прямые рейсы в Нижний Новгород появятся с 18 октября. До этого прямого авиасообщения между городами не было.

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