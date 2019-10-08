Картину из собрания Государственного Эрмитажа привезут в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Картину из собрания Государственного Эрмитажа Санкт-Петербурга "Сборщики податей" нидерландского мастера XVI века Маринуса ван Роймерсвале после завершившейся реставрации привезут в Екатеринбург. Картина будет выставлена в Музее изобразительных искусств с 16 по 20 октября, сообщили журналистам в в пресс-службе музея.

"С 16 по 20 октября 2019 года в Екатеринбургском музее изобразительных искусств в четвертый раз пройдут Дни Эрмитажа. Одним из ярких событий программы станет открытие выставки одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа. В этом году в Екатеринбурге будет показана картина "Сборщики податей" нидерландского мастера XVI века Маринуса ван Роймерсвале после завершившейся реставрации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, данная выставка уникальна тем, что традиционно Эрмитаж представляет результаты реставрационных работ и научных исследований в своих залах, но для Екатеринбургского музея изобразительных искусств было сделано исключение. "Символично, что отреставрированное произведение впервые увидят в городе, сохранившем его и другие шедевры Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны, куда они были эвакуированы из Ленинграда", - отметили в музее.

В течение двух дней - 19 и 20 октября - в Каслинском зале Екатеринбургского музея ИЗО также будут представлены книги научной библиотеки музея, посвященные искусству Северной Европы. Эта книжная коллекция собрана благодаря Государственному Эрмитажу и является уникальной для Екатеринбурга.

Маринус Реймерсвале - известный нидерландский живописец XVI века, известен в основном своими сатирическими картинами. В его творчестве три основных типа персонажа - банкир и его жена, налоговые собиратели и Святой Иероним. Маринус был сыном художника.