В Челябинске задержали подозреваемых в получении взяток сотрудников инспекции труда

ЧЕЛЯБИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Правоохранители в Челябинске задержали двоих сотрудников региональной государственной инспекции труда, которые подозреваются в получении от представителей коммерческих организаций взяток на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета России по региону.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников региональной государственной инспекции труда, подозреваемых по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки") УК РФ, а также двух представителей коммерческих организаций, подозреваемых по ч. 5 ст. 291 ("Дача взятки") УК РФ. <...> Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Подозреваемые задержаны", - говорится в сообщении.

Вечером в понедельник источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ.

По версии следствия, должностные лица государственной инспекции труда по Челябинской области брали взятки в период с 2013 года по 2018 год за то, что принуждали предпринимателей и юридических лиц заключать со взяткодателями - представителями коммерческих фирм - договоры на обучение сотрудников, на проверку знаний сотрудников.