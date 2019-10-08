Полиция задержала подозреваемого в распространении наркотиков в нескольких регионах России

ТЮМЕНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Полицейские в Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в распространении наркотиков в нескольких регионах России. Всего в ходе расследования изъяли четыре килограмма метамфетамина и гашиша, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте регионального УМВД.

"Тюменские полицейские изъяли из незаконного оборота более четырех килограммов наркотических средств. <…> При проведении досмотра автомобиля в салоне обнаружена сумка, в которой находились метамфетамин массой свыше 687 граммов и гашиш массой 1584 грамма. По итогам служебных командировок сотрудниками УМВД России по Тюменской области из тайников изъято свыше двух килограммов наркотиков", - говорится в сообщении.

Задержан 45-летний мужчина, который, по версии следствия, ездил по регионам для организации тайников по хранению наркотиков в Казани, Тольятти, Набережных Челнах, Ижевске, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Он заключен под стражу. На данный момент полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для выявления других подозреваемых в распространении запрещенных веществ.