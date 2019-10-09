Мэр Екатеринбурга заявил о попытках дискредитации опроса по храму в СМИ и соцсетях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Опрос по месту строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, который состоится 13 октября, подвергся дискредитации в социальных сетях и средствах массовой информации. Об этом заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский в своем обращении к горожанам, опубликованном на официальном сайте города с среду.

В воскресенье в Екатеринбурге откроется 51 участок, каждый из которых будет оснащен камерами видеонаблюдения. Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей - это 10857 человек. Утверждены две площадки для включения в опросный лист: участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом. Общая стоимость опроса обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей.

"В социальных сетях и СМИ периодически появляется информация о том, что "все уже решено", "все подстроено", что в каком-то учреждении руководство убеждает своих подчиненных прийти и проголосовать за определенное место. Обычно это "обезличенные провокации", которые никакого отношения к действительности не имеют. Их цель - попытки манипуляций общественным мнением, дискредитация нашего первого с вами общегородского опроса", - заявил глава города.

При этом, по его словам, информировать общество о том, где и когда пройдет опрос горожан по вопросу строительства храма, не запрещено. Как отметил глава Екатеринбурга, для снятия всех вопросов о легитимности волеизъявления граждан были приглашены все общественные организации наблюдать за ходом опроса и подведением его итогов - это "Центр общественного наблюдения", "Голос", АНО "Гражданский корпус" и другие.

По его словам, заставлять людей идти на опрос или заранее склонять к какому-либо результату нельзя. "Не скрою, есть несколько случаев, когда ряд директоров учреждений решили "проявить инициативу" и по старой привычке "привести людей". Мы с этим жестко разбираемся", - добавил Высокинский.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства церкви не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Ее планируют возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.