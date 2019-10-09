Челябинские коммунальщики задолжали за газ более 2 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Районные и городские прокуратуры в Челябинской области проверят, каким образом коммунальные организации задолжали за газ к началу отопительного сезона свыше 2 млрд рублей. Соответствующее поручение на совещании в среду дал прокурор области Виталий Лопин, передает корреспондент ТАСС из зала совещаний.

"Один из критериев готовности к отопительному сезону - отсутствие задолженности. Только за газ она составляет свыше 2 млрд рублей. 42 предприятия ЖКХ задолжали поставщику от 2 млн до 1,5 млрд рублей. <…> Проводите необходимые проверки, идите с исковыми заявлениями, выясняйте, как образовалась задолженность, какие меры принимаются", - сказал подчиненным Лопин.

По словам прокурора, некоторые главы муниципалитетов вспомнили о начале отопительного сезона только в конце сентября. "Главы демонстрируют отстраненность и полный правовой нигилизм", - добавил он.

В Челябинской области отопительный сезон начался 1 октября, когда температура воздуха составляла в среднем около плюс 6 градусов тепла. Проблемы с подачей тепла возникли в Красноармейском районе, Златоусте, Верхнем Уфалее, Копейске, Челябинске, где в ряд школ, детских садов, многоквартирных домов отопление поступило с задержкой в несколько дней. В прокуратуру области обратились 400 человек.

Прокурорские предостережения во время совещания были вручены под подпись главе Копейска Андрею Фалейчику, главе Верхнего Уфалея Вере Усковой.

По данным пресс-службы поставщика газа "Новатэк-Челябинск", по сравнению с прошлым годом долг за газ организаций коммунального комплекса вырос на 356 млн рублей.

Заместитель губернатора региона Сергей Шаль сообщил ТАСС, что решать проблему долга обязаны покупатели газа совместно с поставщиком. При этом "Новатэк-Челябинск" должен выстраивать свою сбытовую политику. "Власти за них график погашения задолженности составлять не должны", - сказал он.

В новость были внесены изменения (10:54 мск) - добавлен комментарий властей.