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В Ханты-Мансийске после жалоб жителей появятся контейнеры для сбора ТКО с крышками

В социальных сетях горожане жаловались на старые баки, с которых ветер сдувал мусор прямо на улицы
Заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Ханты-Мансийска Евгений Калашников показывает новые контейнеры Управление общественных связей администрации Ханты-Мансийска
Описание
Заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Ханты-Мансийска Евгений Калашников показывает новые контейнеры
© Управление общественных связей администрации Ханты-Мансийска

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) установят в городе 409 контейнеров с крышками для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) - в социальных сетях жители часто жаловались на старые баки, ветер сдувал мусор прямо на улицы. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе администрации города.

"409 специализированных контейнеров для утилизации ТКО были приобретены администрацией Ханты-Мансийска для нужд города. Одной из главных причин обновления мест сбора коммунальных отходов на придомовых территориях послужили частые жалобы жителей города в социальных сетях о том, что нынешние мусорные баки устарели, а некоторые не оборудованы крышкой, из-за чего сильный ветер порой просто раскидывает мусор по двору", - говорится в сообщении.

По словам заместителя директора департамента городского хозяйства администрации Ханты-Мансийска Евгения Калашникова, объем контейнеров - тысяча литров. "Мы приобрели пластиковые евроконтейнеры цвета графит. Они открываются с помощью ножной педали, оборудованы крышкой и колесами для быстрого перемещения. Это облегчит труд работников коммунальных служб, да и самим горожанам выбрасывать мусор станет проще", - цитируют его слова в пресс-службе мэрии.

Согласно информации городских властей, новые контейнеры устойчивы к перепадам температур. Они выдерживают морозы до минус 50 градусов по Цельсию. Новые контейнеры появятся во дворах Ханты-Мансийска до конца 2019 года.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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