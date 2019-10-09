Число ДТП с пассажирским транспортом в Свердловской области за год выросло на 38,7%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. В Свердловской области зафиксирован рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского автотранспорта, сообщил в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора УГИБДД ГУ МВД России по региону Иван Мальгин.

"В течение 2019 года зарегистрировано на территории Свердловской области 104 ДТП с участием пассажирского транспорта. Погибло четыре человека, 159 человек получили ранения. В прошлом году был один погибший и 107 пострадавших. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас составляет 38,7%. Это достаточно большой рост. У нас все дорожно-транспортные происшествия связаны с нарушением ПДД. Можно говорить, что нарушать стали больше", - сказал Мальгин.

Замначальника управления уточнил, что в 2019 году ГИБДД провела 473 профилактических мероприятия, направленных на повышение безопасности в сфере пассажирских перевозок.

"Только со стороны водителей автобусов у нас выявлено более 8 тыс. нарушений. Это огромная цифра. Это и технические неисправности автобусов, отсутствие путевого листа, отсутствие отметок медицинского работника или механика о выпуске на линию, отсутствие тахографов, нарушения ПДД и другие. По профилактике мы проводим всесторонние мероприятия, но статистика показывает, что работать нужно дальше", - добавил он.

В ходе проверок автобусов, проведенных ГИБДД в 2019 году, было выявлено более 1,5 тыс. транспортных средств с техническими неисправностями.

"Тревогу вызывает техническое состояние автобусов. У нас [в 2019 году] по территории Свердловской области двигались полторы тысячи неисправных автобусов, 39 из них имели неисправности, при которых их эксплуатация запрещена, в том числе 22 автобуса с неисправным рулевым управлением и 17 автобусов с неисправной тормозной системой", - рассказал Мальгин.

В новость были внесены изменения (11:51 мск) - добавлена информация после четвертого абзаца.