Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Число ДТП с пассажирским транспортом в Свердловской области за год выросло на 38,7%

С начала года в регионе зарегистрированы 104 таких аварий, погибли четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. В Свердловской области зафиксирован рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского автотранспорта, сообщил в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора УГИБДД ГУ МВД России по региону Иван Мальгин.

"В течение 2019 года зарегистрировано на территории Свердловской области 104 ДТП с участием пассажирского транспорта. Погибло четыре человека, 159 человек получили ранения. В прошлом году был один погибший и 107 пострадавших. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас составляет 38,7%. Это достаточно большой рост. У нас все дорожно-транспортные происшествия связаны с нарушением ПДД. Можно говорить, что нарушать стали больше", - сказал Мальгин.

Замначальника управления уточнил, что в 2019 году ГИБДД провела 473 профилактических мероприятия, направленных на повышение безопасности в сфере пассажирских перевозок.

"Только со стороны водителей автобусов у нас выявлено более 8 тыс. нарушений. Это огромная цифра. Это и технические неисправности автобусов, отсутствие путевого листа, отсутствие отметок медицинского работника или механика о выпуске на линию, отсутствие тахографов, нарушения ПДД и другие. По профилактике мы проводим всесторонние мероприятия, но статистика показывает, что работать нужно дальше", - добавил он.

В ходе проверок автобусов, проведенных ГИБДД в 2019 году, было выявлено более 1,5 тыс. транспортных средств с техническими неисправностями.

"Тревогу вызывает техническое состояние автобусов. У нас [в 2019 году] по территории Свердловской области двигались полторы тысячи неисправных автобусов, 39 из них имели неисправности, при которых их эксплуатация запрещена, в том числе 22 автобуса с неисправным рулевым управлением и 17 автобусов с неисправной тормозной системой", - рассказал Мальгин. 

В новость были внесены изменения (11:51 мск) - добавлена информация после четвертого абзаца.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
В Ханты-Мансийске после жалоб жителей появятся контейнеры для сбора ТКО с крышками
В социальных сетях горожане жаловались на старые баки, с которых ветер сдувал мусор прямо на улицы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС