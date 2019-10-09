Российские ученые создали эталонный образец меди для контроля качества сырья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Эталонный образец меди для проведения контроля качества сырья разработали в научно-исследовательском институте "Уралмеханобр". Новый образец уже прошел аттестацию, сообщили в среду в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

"Разработанный нами государственный стандартный образец (ГСО) нацелен на обеспечение точности результатов измерений и поддержание системы менеджмента качества аналитической лаборатории "Уралмеханобра" на высоком уровне. Производство стандартных образцов за счет своей уникальности значительно расширит круг наших заказчиков", - приводят в пресс-службе слова заместителя генерального директора по науке "Уралмеханобра" Виталия Закирничного.

Подобный концентрат получают на обогатительных фабриках, затем из сырья производят металлическую медь, извлекают полезные компоненты. Для оперативной оценки получаемых продуктов будет использован новый ГСО, который уже прошел аттестацию на соответствие ГОСТу, говорится в сообщении.

Разработка позволит производить контроль 13 компонентов в сырье. "Существующие на сегодняшний день ГСО, как правило, аттестованы только на 3-5 химических элементов", - уточняется в сообщении. Сотрудники "Уралмеханобр" приступили к разработке образцов состава железованадиевой руды и цемента.

"Мы постарались максимально аттестовать в стандартном образце компоненты, которые наиболее часто контролируются на предприятиях горнодобывающей промышленности. Теперь не нужно искать стандартные образцы для определения количества таких химических элементов, как сурьма, молибден, кадмий или мышьяк", - приводят в пресс-службе слова заведующей аналитической лабораторией "Уралмеханобр" Аллы Верхорубовой.

"УГМК-холдинг" управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.