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Джерси Владислава Третьяка продадут на аукционе "Екатерининская ассамблея" на Урале

Благотворительный аукцион пройдет 6 декабря, собранные средства направят на протезирование, реабилитацию и социальную адаптацию детей с патологией опорно-двигательной системы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Спортивное джерси сборной СССР по хоккею с номером 20 и автографом трехкратного олимпийского чемпиона, лучшего хоккеиста XX века по версии Международной федерации хоккея (IIHF) Владислава Третьяка продадут на интернет-аукционе "Екатерининской ассамблеи". Благотворительный аукцион пройдет в Екатеринбурге 6 декабря, сообщили журналистам в пресс-службе Союза промышленников и предпринимателей региона в среду.

"Уже сейчас на странице интернет-аукциона представлен лот - спортивное джерси сборной СССР по хоккею с номером 20 и автографом великого хоккеиста <...> Владислава Третьяка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на интернет-аукционе также представлены дирижерская палочка, партитуры Алексея Богорада, пуанты балерины Большого театра Анастасии Горячевой и конверт с маркой 1991 года, выпущенной в честь совместного космического полета СССР и Великобритании, с автографами космонавтов.

"Благополучателем "Екатерининской Ассамблеи-2019" стал благотворительный фонд "Жизнь в движении" с проектом "Хочу ходить". Средства, собранные в этом году, будут направлены на протезирование, реабилитацию и социальную адаптацию детей, имеющих патологию опорно-двигательной системы. В рамках проекта будет оказана помощь детям Свердловской области", - уточнили в пресс-службе.

"Екатерининская Ассамблея" - это большой благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе интернет-аукциона, продажи билетов и основного аукциона средства в виде гранта идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта. За 8 лет на реализацию социально важных проектов направлено более 85 млн рублей.

Интернет-аукцион - часть "Екатерининской ассамблеи". В 2018 году благодаря участникам интернет-аукциона общая сумма гранта выросла на 320 тысяч рублей. В интернет-аукционе приняли участие более 16 компаний и бизнесменов, которые выступили лотодарителями и покупателями. В их числе  Александр Шохин, Александр Овечкин, Дмитрий Пумпянский, Андрей Козицын, Андрей Симановский, Владимир Черкашин и другие. Всего за восемь лет проведения "Екатерининской ассамблеи" на реализацию социально важных проектов направлено более 85 млн рублей.

Теги
РоссияТретьяк, Владислав АлександровичСвердловская область
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