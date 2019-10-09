Курганская область планирует сократить число управленцев в сфере образования

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Число управленцев в сфере начального и среднего школьного образования сократится в Зауралье. Об этом ТАСС сообщил в среду губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"Мы смотрим, чтобы сегодня было как можно меньше начальников в системе образования. Это достаточно большой люфт, за счет которого необходимо заниматься повышением зарплаты тех, кто работать остается. Москва имеет одного директора в среднем на восемь школ. Курганская область имеет бюджет почти в 100 раз меньше, но в каждой школе, детском саду, как при советской власти, директор отдельный", - сказал он.

Шумков пояснил, что данная мера вызвана необходимостью выделения средств на систему закрепления кадров, поскольку в регионе не хватает педагогов.

"В принципе, неплохие кадры готовят Шадринский и Курганский государственные университеты. Вопрос в другом - необходимо закреплять тех, кого мы готовим. Иначе молодых педагогов мы не закрепим никогда, они будут убегать в Ханты, на Ямал, в Тюмень", - уточнил глава региона.

Также в этих целях, по его словам, разрабатывается новая система оплаты труда. "Я попросил коллег из департамента образования вывести модель на примере первичного звена здравоохранения, где 69% [заработной платы] составлял оклад, а остальное формировали стимулирующие", - отметил Шумков.