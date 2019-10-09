Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Курганская область планирует сократить число управленцев в сфере образования

Глава региона Вадим Шумков объяснил данную меру необходимостью выделять средства на систему закрепления кадров, так как в области не хватает педагогов
Губернатор Курганской области Вадим Шумков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Губернатор Курганской области Вадим Шумков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Число управленцев в сфере начального и среднего школьного образования сократится в Зауралье. Об этом ТАСС сообщил в среду губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"Мы смотрим, чтобы сегодня было как можно меньше начальников в системе образования. Это достаточно большой люфт, за счет которого необходимо заниматься повышением зарплаты тех, кто работать остается. Москва имеет одного директора в среднем на восемь школ. Курганская область имеет бюджет почти в 100 раз меньше, но в каждой школе, детском саду, как при советской власти, директор отдельный", - сказал он.

Шумков пояснил, что данная мера вызвана необходимостью выделения средств на систему закрепления кадров, поскольку в регионе не хватает педагогов.

"В принципе, неплохие кадры готовят Шадринский и Курганский государственные университеты. Вопрос в другом - необходимо закреплять тех, кого мы готовим. Иначе молодых педагогов мы не закрепим никогда, они будут убегать в Ханты, на Ямал, в Тюмень", - уточнил глава региона.

Также в этих целях, по его словам, разрабатывается новая система оплаты труда. "Я попросил коллег из департамента образования вывести модель на примере первичного звена здравоохранения, где 69% [заработной платы] составлял оклад, а остальное формировали стимулирующие", - отметил Шумков.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
Реклама на ТАСС
Арктика сегодня
Ученые попытаются вырастить на Ямале новые для арктических условий растения
В арктическом городе высадили 200 экземпляров растений, среди которых сирень венгерская, барбарис обыкновенный, рододендрон канадский, черноплодная рябина и многие другие.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС