Шумков заявил, что кадровые изменения нужны почти всем сферам власти Курганской области

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Практически все сферы работы правительства Курганской области нуждаются в кадровых изменениях. Об этом корреспонденту ТАСС заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"Практически все сферы нуждаются в кадровом усилении. По соцполитике мы более-менее начинаем устойчиво [работать] - провели, надеюсь, последние замены по департаменту", - сказал он.

В частности, по словам Шумкова, сейчас ведется работа в сфере экономики и промышленности региона.

"Сейчас я подчиняю вопросы экономики и промышленности напрямую вице-губернатору. И буду заниматься этим, в том числе, сам. За весь год сделано очень много, чтобы этот пласт поднять, нужно было самому во все процессы вмешиваться: увольнять неэффективных людей, заставлять кого-то работать. Уходила масса времени на это, сейчас <…> уже занимаюсь экономикой, провели несколько встреч с ключевыми директорами департаментов, с инвестагенствами - понимаю, что там есть над чем работать", - уточнил он.

Число муниципальных чиновников оптимизируют в 2020 году

Число муниципальных чиновников будет оптимизировано в ходе административной реформы в регионе к первому полугодию 2020 года, сообщил также Шумков.

"Провели сравнение: в той же Тюменской области, у которой доходов в девять раз больше, чем у Курганской, <…> удельный вес муниципальных чиновников в два раза меньше. Поэтому, первое - [необходимо] формирование объединенных муниципальных округов, второе - мы разработали стандарт количества муниципальных чиновников на тысячу управляемых. Где есть возможность, будем создавать объединенные муниципалитеты, где мы на это не пойдем, просто будем давать стандарты и требовать, в том числе, через балансировку бюджетов, чтобы они приводили в соответствие. До нового года, думаю, основные движения мы начнем, и к первому полугодию 2020 года поменяем", - сказал он.

Шумков пояснил, что трехэтажная система самоуправления, которая действует в регионе, не является экономически обоснованной. "Есть городская администрация, городская дума. В райцентрах, куда входит город, есть администрация района и дума. В районы входит несколько десятков поселений, есть несколько десятков администраций и поселковых дум. Куда вся эта армия нужна?" - уточнил он.

Глава региона добавил, что в некоторых муниципальных районах на 12-13 тыс. населения работает около двух сотен управленцев, в то время как в городской администрации Кургана трудится 404 человека на 325 тыс. населения. Он также отметил, что высвобожденные в ходе реформы денежные средства останутся в муниципальных бюджетах.

"Если мы говорим, что вместо 70 человек будет оставаться по 30-40, то те деньги, которые шли на их вознаграждение, будут распределяться следующим образом: 50% на вопросы местного значения (ремонт дорог, школ, детских садов), 50% - повышение вознаграждения оставшихся [сотрудников], чтобы они более качественно работали", - сказал Шумков.

Он отметил, что сотрудники муниципального самоуправления, потерявшие работу в ходе реформы, смогут воспользоваться возможностью пройти профессиональное переобучение и получить содействие при трудоустройстве на новое место работы. "Сегодня часть денег служба занятости готовит на то, чтобы переобучать муниципальных чиновников. Сейчас готовится специальная программа, мы смотрим по нишам, куда необходимы рабочие руки. Это будут локальные курсы через службы занятости", - уточнил Шумков.

Вадим Шумков, ранее занимавший пост вице-губернатора Тюменской области, был назначен врио главы Курганской области 2 октября 2018 года. После вступления в должность он провел активную кадровую политику. В частности, ушли со своих постов первый заместитель губернатора Виктор Сухнев, замгубернатора по соцполитике Александр Карпов, директор департамента АПК Сергей Пугин, директор департамента природных ресурсов Эдуард Гусев, директор департамента строительства Роман Ванюков и другие.