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Курганская область планирует увеличить турпоток в регион на 12% в 2019 году

Туроператоры впервые в Зауралье разработают единый маршрут для охотников

КУРГАН, 10 октября. /ТАСС/. Курганская область планирует увеличить число посещающих регион туристов с 156 тыс. человек в 2018 году до 175 тыс. в 2019 году за счет активизации работы по событийному и охотничьему туризму, сообщила в четверг ТАСС заведующая отделом развития туризма департамента экономического развития региона Марина Щербакова.

"Событийные мероприятия будут активно пиариться, чтобы больше туристов к нам приезжало за их счет - это основное [направление развития туризма в регионе на 2020 год]. И по охотничьему туризму будем двигаться. <…> С этого года мы начинаем активную работу по таким мероприятиям. По нашим подсчетам, раз мы планировали, что будет 140 тыс. человек в 2018 году, а [фактически] было 156 тыс., то в 2019 году мы рассчитываем хотя бы на 170-175 тыс. человек", - сказала она.

В частности, в регионе впервые туроператорами будет разработан единый маршрут для охотников. "У нас есть планы по развитию охотничьих баз, натурпарка - это все будет в едином маршруте. Турист сможет приехать на тур выходного дня, посетить натурпарк, увидеть и покормить животных, покататься на квадроциклах, <…> посетить археологические раскопки, которые находятся недалеко от натурпарка. И это будет уже некий маршрут, подготовленный туроператорами нашими. Ранее такого не было [в Курганской области] ", - уточнила Щербакова.

Кроме того, в 2020 году планируется модернизировать в чемпионат фестиваль воздухоплавания, впервые прошедший в Курганской области в этом году. По словам Щербаковой, таким образом это мероприятие привлечет больше участников и гостей-туристов. Также в следующем году в регионе будут организованы День сырка и фестиваль славянской и казачьей культуры "Русское поле".

Щербакова добавила, что развитие внутреннего туризма потребует параллельного обустройства в Курганской области сопутствующей инфраструктуры: сети общепита, гостиничного и кемпингового бизнеса, транспортной доступности.

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РоссияКурганская область
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