Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Коммунальная авария в Верхнем Уфалее оставила без тепла соцобъекты и жилые дома

В оставшихся без отопления домах проживают около 700 человек

ТАСС, 10 октября. Прорыв теплотрассы в городе Верхний Уфалей Челябинской области, где установилась холодная осенняя погода, оставил без отопления и горячей воды порядка 700 жителей трех многоквартирных домов и несколько социальных объектов, среди которых поликлиника и почтамт. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Согласно справочной информации, в домах, оставшихся без отопления, проживает около 700 человек. По данным синоптиков, в Верхнем Уфалее пасмурно, около плюс 4 градусов.

"До 18:00 (16:00 мск) планируется завершить ремонт теплотрассы, где произошла авария. В связи с проведением ремонтных работ остановлена подача тепла и горячего водоснабжения в три пятиэтажных жилых дома, в поликлинику, почтамт, два магазина, торговый центр, центр искусств", - сказали в пресс-службе, затруднившись назвать количество жильцов, оставшихся без отопления.

Накануне прокурор Челябинской области внес главе Верхнего Уфалея Вере Усковой предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере ЖКХ.

По данным заместителя губернатора региона Сергея Шаля, отопительный сезон начат на всей территории области. Отопления нет только там, где ведутся ремонтные работы из-за повреждений на теплотрассе.

Город Верхний Уфалей с населением около 28 тыс. человек в 2014 году распоряжением правительства РФ включен в перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Промышленность города ориентирована на машиностроение и металлургию. В 2019 году из областного бюджета городскому округу было выделено 27,9 млн рублей на модернизацию систем водоснабжения.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Минобороны выплатит 4,5 млн рублей семье погибшего в Пермской области солдата
Первоначально родственники военнослужащего требовали от военного ведомства 9 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС