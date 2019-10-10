Коммунальная авария в Верхнем Уфалее оставила без тепла соцобъекты и жилые дома

ТАСС, 10 октября. Прорыв теплотрассы в городе Верхний Уфалей Челябинской области, где установилась холодная осенняя погода, оставил без отопления и горячей воды порядка 700 жителей трех многоквартирных домов и несколько социальных объектов, среди которых поликлиника и почтамт. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Согласно справочной информации, в домах, оставшихся без отопления, проживает около 700 человек. По данным синоптиков, в Верхнем Уфалее пасмурно, около плюс 4 градусов.

"До 18:00 (16:00 мск) планируется завершить ремонт теплотрассы, где произошла авария. В связи с проведением ремонтных работ остановлена подача тепла и горячего водоснабжения в три пятиэтажных жилых дома, в поликлинику, почтамт, два магазина, торговый центр, центр искусств", - сказали в пресс-службе, затруднившись назвать количество жильцов, оставшихся без отопления.

Накануне прокурор Челябинской области внес главе Верхнего Уфалея Вере Усковой предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере ЖКХ.

По данным заместителя губернатора региона Сергея Шаля, отопительный сезон начат на всей территории области. Отопления нет только там, где ведутся ремонтные работы из-за повреждений на теплотрассе.

Город Верхний Уфалей с населением около 28 тыс. человек в 2014 году распоряжением правительства РФ включен в перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Промышленность города ориентирована на машиностроение и металлургию. В 2019 году из областного бюджета городскому округу было выделено 27,9 млн рублей на модернизацию систем водоснабжения.