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Госэкспертиза одобрила проект железнодорожной ветки к "Титановой долине"

Он предполагает создание двух путей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Госэкспертиза дала положительное заключение по проектной документации железнодорожной инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" в Свердловской области. Об этом сообщается на официальном сайте ОЭЗ.

"Проектная документация по созданию железнодорожной инфраструктуры для обеспечения грузоперевозок в особой экономической зоне "Титановая долина" прошла Госэкспертизу. Проект предполагает создание двух путей: приемоотправочного, полезная длина которого составит 2,016 тыс. м, и вытяжного - 525 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также проектная документация предполагает переустройство в Верхней Салде, где расположена первая площадка "Титановой долины", сетей связи и сетей энергоснабжения, устройство шумозащитного экрана, сетей воздухоснабжения пневматической очистки стрелок от снега, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, пожаротушения, а также строительство служебно-бытового корпуса.

"Положительное заключение Госэкспертизы - это один из этапов к подписанию концессионного соглашения, а, следовательно, и началу строительства железнодорожной инфраструктуры в "Титановой долине". На сегодняшний день у нас есть несколько крупных инвесторов, логистическая деятельность которых требует грузоперевозки железной дорогой. Мы планируем подписать соглашения с присвоением им статуса резидентов до конца 2019 года", - приводит пресс-служба ОЭЗ слова генерального директора "Титановой долины" Артемия Кызласова.

Уточняется, что сейчас ведется подготовка к заключению концессионного соглашения между РЖД, правительством Свердловской области и "Титановой долиной".

Ранее сообщалось, что РЖД инвестируют 2 млрд рублей в строительство инфраструктуры ОЭЗ "Титановая долина". Компания подписала с ОЭЗ соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прошедшего 6-8 июня. ОЭЗ "Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири. Первая площадка ОЭЗ - "Салда" - запущена в эксплуатацию и функционирует с декабря 2010 года, а в августе 2018 года начала функционировать вторая площадка ОЭЗ - "Уктус" (35 км от центра Екатеринбурга).

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