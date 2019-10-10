Киргизия кратно увеличит экспорт в Тюменскую область с помощью распределительных центров

ТЮМЕНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Киргизия рассчитывает кратно увеличить торговый оборот с Тюменской областью благодаря созданию оптово-распределительных центров. Об этом сообщил журналистам в Тюмени заместитель министра экономики республики Эльдар Алишеров.

"По итогам прошлого года внешний оборот с РФ у нас составил около $2 млрд, из них с Тюменской областью около $10 млн. Объемы товарооборота пока никуда не годятся, хотя регион является для нас одной из немногих стратегических территорий для взаимовыгодного партнерства в торгово-экономическом плане. Мы уверены, что наш огромный потенциал позволит увеличить товарооборот не просто в два раза, а кратно. С этой целью мы подписали сегодня двухсторонние соглашения, которые затронут практически все сферы сотрудничества", - сказал он после подписания.

Алишеров уточнил ТАСС, что вывести импортно-экспортный потенциал на новый уровень стороны намерены благодаря созданию логистической цепочки между двумя крупными торгово-распределительными центрами. В Тюмени такой уже имеется, а в Киргизии приступили к разработке инвестиционного проекта по созданию аналогичного центра.

"Увязка этих двух оптово-распределительных центров является нашей основной задачей. Благодаря этому продукция Тюменской области и РФ в целом будет экспортироваться не только в Республику Киргизия, но и в Китай, и во все центральноазиатские страны" - сказал ТАСС Алишеров.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, основной фактор развития экономики региона - это промышленное производство, рост которого в последнее время достигается за счет обрабатывающих предприятий. "В 2018 году объем инвестиций в основной капитал достиг рекордного показателя за всю историю и составил 380 млрд. рублей. Основные инвестиции идут в создание новых промышленных производств. За последние 10 лет в регионе введено в эксплуатацию более 50 предприятий, девять из которых иностранные компании"- сказал глава региона.