Работников телекомпании в ХМАО проверят на полиграфе из-за видео с ругающимся мэром

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудников телерадиокомпании "Пыть-Яхинформ" в городе Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) проверят на полиграфе после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой глава города Александр Морозов во время записи обращение ко Дню российского флага выражается нецензурными словами. Об этом сообщила ТАСС директор ТРК Жанна Матрунич.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, где журналисты записывают поздравление мэра ко Дню российского флага. При этом он несколько раз сбивается и в этот момент нецензурно выражается, эти слова на видео перебиты звуковым сигналом.

"Данная запись - рабочие материалы нашей телерадиокомпании, которые должны были удалить, но этого не было сделано. У нас прошла проверка, но она не позволила выявить того, кто это сделал (выложил в сеть видеозапись). А сделать мог любой, поскольку у нас общий сервер, на котором работают все сотрудники. Посторонних людей в тот момент не было в телекомпании. Теперь планируем провести проверку на полиграфе сотрудников, чтобы установить виновного", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, сейчас обсуждается, какая компания займется данной работой. "Планируем до ноября завершить проверку. Она добровольная. Нам ее не навязывали "сверху". Кроме того, сейчас обсуждается введение новых документов по информационной безопасности", - уточнила Матрунич.

Комментариями мэрии ТАСС пока не располагает.