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Ремонт теплотрассы в Верхнем Уфалее завершен

Ранее прокурор Челябинской области вынес главе города Вере Усковой предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере ЖКХ

ТАСС, 10 октября. Коммунальщики завершили ремонт теплотрассы в городе Верхний Уфалей Челябинской области, где в четверг из-за аварии остались без отопления и горячей воды порядка 700 жильцов трех многоквартирных домов, а также несколько социальных объектов, среди которых поликлиника. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

По данным синоптиков, в Верхнем Уфалее пасмурно, около плюс четырех градусов.

"Ремонтные работы на теплотрассе по ул. Ленина завершены. Работы проводило ООО "Теплосети", - говорится в сообщении.

Накануне прокурор Челябинской области вынес главе Верхнего Уфалея Вере Усковой предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере ЖКХ.

Город Верхний Уфалей с населением около 28 тыс. человек в 2014 году распоряжением правительства РФ включен в перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Промышленность города ориентирована на машиностроение и металлургию. В 2019 году из областного бюджета городскому округу было выделено 27,9 млн рублей на модернизацию систем водоснабжения.

Теги
РоссияЧелябинская область
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