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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Полпред в УФО призвал пресечь возможные провокации при опросе по храму в Екатеринбурге

В городе 13 октября откроется 51 участок для голосования
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов призвал правоохранительные органы принять меры по пресечению возможных попыток подкупа, провокаций и административного давления при проведении опроса по выбору места строительства собора Святой Екатерины, который пройдет в Екатеринбурге 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда по итогам его встречи с начальником ГУ МВД по Свердловской области Александром Мешковым.

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Информация о возможных подкупах, провокациях и административном давлении появилась в социальных сетях.

"Отдельно Николай Цуканов обратил внимание на появившеюся в социальных сетях информацию о возможных попытках подкупа, провокаций и административного давления. Полпред подчеркнул необходимость принятия жестких исчерпывающих мер по недопущению правонарушений", - говорится в сообщении.

В Екатеринбурге 13 октября откроется 51 участок, каждый из которых будет оснащен камерами видеонаблюдения. Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей - это 10857 человек. Утверждены две площадки для включения в опросный лист: участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом. Общая стоимость опроса обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства церкви не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Ее планируют возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

 

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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