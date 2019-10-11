Полпред в УФО призвал пресечь возможные провокации при опросе по храму в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов призвал правоохранительные органы принять меры по пресечению возможных попыток подкупа, провокаций и административного давления при проведении опроса по выбору места строительства собора Святой Екатерины, который пройдет в Екатеринбурге 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда по итогам его встречи с начальником ГУ МВД по Свердловской области Александром Мешковым.

Информация о возможных подкупах, провокациях и административном давлении появилась в социальных сетях.

"Отдельно Николай Цуканов обратил внимание на появившеюся в социальных сетях информацию о возможных попытках подкупа, провокаций и административного давления. Полпред подчеркнул необходимость принятия жестких исчерпывающих мер по недопущению правонарушений", - говорится в сообщении.

В Екатеринбурге 13 октября откроется 51 участок, каждый из которых будет оснащен камерами видеонаблюдения. Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей - это 10857 человек. Утверждены две площадки для включения в опросный лист: участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом. Общая стоимость опроса обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства церкви не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Ее планируют возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.