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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Горячая линия по опросу о месте для храма в Екатеринбурге приняла более 1,5 тыс. обращений

По данным горизбиркома, основная часть вопросов касалась адресов, где можно проголосовать

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга более 1,5 тыс. раз позвонили на горячую линию по выбору места строительства собора Святой Екатерины. Основная часть вопросов касалась адресов, где можно проголосовать, сообщил в пятницу председатель горизбиркома Вадим Антошин.

"Более 1,5 тыс. вопросов поступило на горячую линию. Большая часть из них касается адресов опросных участков. <…> Завтра мы завершаем мероприятия, связанные с безопасностью опросных пунктов, и в воскресенье мы будем готовым принять жителей города на участках", - сказал он.

Антошин добавил, что завершился процесс формирования корпуса общественных наблюдателей. Всего заявились 182 наблюдателя. По его словам, агитировать за выбор той или иной площадки будет возможно в день опроса, однако это не смогут делать члены опросных участков и наблюдатели.

В Екатеринбурге 13 октября откроется 51 участок, каждый из которых будет оснащен камерами видеонаблюдения. Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей - это 10857 человек. Утверждены две площадки для включения в опросный лист: участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом. Общая стоимость опроса обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства церкви не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Ее планируют возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

 

Теги
РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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