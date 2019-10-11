В спектакль "Республика ШКИД" на Урале впервые включат материалы из архива автора повести

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Документальные материалы из личного архива писателя Григория Белых, а также из дела, по которому он был репрессирован, впервые обнародуют в спектакле по его повести "Республика ШКИД" в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции Уральского регионального информационного центра ТАСС режиссер постановки Дмитрий Егоров.

"Очень многие из этих материалов, наверное, впервые прозвучат со сцены. <…> Это очень серьезный, по-моему, вклад в информационное поле, связанное с "Республикой ШКИД". Действительно могу сказать, что какие-то вещи первый раз [обнародуются]", - сказал он.

Егоров отметил, что при работе над сценарием спектакля были использованы архивные документы, предоставленные внучкой Григория Белых Еленой Назарян, а также материалов ФСБ по делу автора повести, в результате которого писатель был репрессирован в 1935 году. В частности, в постановке использованы несколько писем Григория Белых соавтору повести Леониду Пантелееву, а также судебные протоколы по делу Белых.

Помимо "Республики ШКИД", в работе над спектаклем использовались еще два произведения - "Последняя гимназия" Павла Ольховского и Константина Евстафьева, а также "Школа Достоевского" Виктора Сорока-Росинского (основателя школы, который в произведении Белых был обозначен как Викниксор или Виктор Николаевич Сорокин).

Авторы отметили, что спектакль значительно отличается от снятого в 1966 году одноименного фильма. Премьера состоится в пятницу в Свердловском государственном академическом театре драмы.

Повесть Григория Белых и Леонида Пантелеева о жизни беспризорников в Школе социально-трудового воспитания имени Достоевского (ШКИД) впервые была опубликована в 1927 году. До 1936 года "Республика ШКИД" десять раз переиздавалась на русском языке, была переведена на многие языки народов СССР и иностранные языки.