Участники "Юридической недели на Урале" обсудят вопросы ЕНВД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Вопросы, связанные единым налогом на вмененный доход (ЕНВД), поднимут на международном форуме "Юридическая неделя на Урале". Об этом в пятницу на пресс-конференции в пресс-центре уральского информационного центра ТАСС сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

"Мы решили расширить географию форума и 15 октября поедем в Нижний Тагил в центр "Мой бизнес". Там будем встречаться с предпринимателями, там будут представители налоговой службы, законодательного собрания Свердловской области, представители ряда министерств региона. Мы обсудим целый блок вопросов, связанных с сегодняшним состоянием налоговой повестки для предпринимателей, вы знаете, что сейчас остро обсуждается ЕНВД: то ли продлить, то ли отменить с 2021 года", - сказала Артюх, добавив, что в этом году на мероприятии ожидают уполномоченных и сотрудников аппарата из 16 регионов страны.

В программе форума запланированы конференции, деловые завтраки, научно-практические семинары. Как пояснила председатель исполнительного комитета Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Людмила Берг, регистрацию на мероприятие прошли уже более тысячи участников. "Это действительно уникальная площадка, которая позволяет представителям академического юридического научного сообщества, а также практикующим юристам, представителям органов государственной власти выработать инновационные подходы к решению проблем", - отметила Берг.

Руководитель Екатеринбургского филиала коллегии адвокатов "Регионсервис" Александр Золоев добавил, что в рамках форума коллегия представит "беспрецедентное исследование", посвященное современной экономике юридического бизнеса в России. Мероприятие пройдет 16 октября, сказал Золоев, не уточнив деталей исследования.

XI международный форум "Юридическая неделя на Урале" пройдет в Екатеринбурге с 14 по 19 октября 2019 года. Организаторами форума выступают Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", Уральский государственный юридический университет, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области.

О налоге

Единый налог на вмененный доход введен в 1998 году как временная посткризисная мера. На сегодняшний день на территории РФ им пользуются 200 тыс. юридических лиц и порядка 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

Особенность ЕНВД заключается в том, что налог взимается с предполагаемого, а не с фактического дохода. При этом никакие ограничения по уровню дохода не установлены. Это означает, что реальные объемы денежных поступлений на сумму платежа в бюджет никак не влияют. При этом налог применяется только к отдельным видам деятельности, а не к организации в целом. Плательщики ЕНВД освобождены от ряда платежей: налога на прибыль (для юридических лиц), НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей), НДС (кроме операций по импорту) и налога на имущество (за исключением имущества, которое оценивается по кадастровой стоимости).