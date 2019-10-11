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В Свердловской области ищут подозреваемого в убийствах более 30 женщин

По данным следствия, мужчина совершал убийства женщин от 75 до 90 лет на территории Приволжского и Уральского федеральных округов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Свердловской области разыскивает мужчину, совершившего в 2011-2012 годах более 30 убийств пожилых женщин на территории Татарстана, Приволжского и Уральского федеральных округов, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Всего было совершено более 30 убийств женщин престарелого возраста. Во всех случаях жертвами преступления были одиноко проживающие женщины в возрасте от 75 до 90 лет. Преступник, используя их доверие, представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где душил их удавкой, например, поясом от халата потерпевшей", - говорится в сообщении.

Пресс-служба опубликовала приметы подозреваемого. В СУ СК уточнили, что тем, кто поможет установить личность и местонахождение преступника, будет выплачено вознаграждение в размере трех миллионов рублей.

Теги
РоссияТатарстанСвердловская область
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