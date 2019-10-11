В Кольцово сообщили, что одна из двух ВПП во время инцидента с Ан-12 была на реконструкции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Одна взлетно-посадочная полоса (ВПП) из двух имеющихся в екатеринбургском аэропорту Кольцово во время инцидента с аварийной посадкой военного самолета Ан-12 находилась на реконструкции и не могла принимать и выпускать воздушные суда. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.

Источник в авиакомпании "Победа" в пятницу сообщил ТАСС, что лоукостер планирует взыскать вынужденные расходы с аэропорта за задержку рейсов 10 октября. По его данным, два рейса авиакомпании были задержаны на более чем семь часов, хотя в аэропорту две ВПП.

"Вторая взлетно-посадочная полоса аэропорта находится на реконструкции. ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" с июля 2018 года ведет работы по дооборудованию ее до второй категории ИКАО (Международная организация гражданской авиации - прим. ТАСС). При этом отметим, службы аэропорта Кольцово в установленном порядке оперативно устранили последствия инцидента. Аэропорт Кольцово будет решать вопросы в рамках правового поля", - говорится в сообщении.

Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово 10 октября. По данным пресс-службы Центрального военного округа, ее причиной стал невыход шасси. По информации источника ТАСС в экстренных службах, на борту Ан-12 произошло задымление, открытого горения не было, в самолете находились более 10 человек, никто из них не пострадал.