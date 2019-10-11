Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кольцово сообщили, что одна из двух ВПП во время инцидента с Ан-12 была на реконструкции

Источник в авиакомпании "Победа" ранее сообщил о планах лоукостера взыскать с аэропорта расходы за задержку рейсов 10 октября, отметив при этом, что в аэропорту имеются две ВПП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Одна взлетно-посадочная полоса (ВПП) из двух имеющихся в екатеринбургском аэропорту Кольцово во время инцидента с аварийной посадкой военного самолета Ан-12 находилась на реконструкции и не могла принимать и выпускать воздушные суда. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.

Источник в авиакомпании "Победа" в пятницу сообщил ТАСС, что лоукостер планирует взыскать вынужденные расходы с аэропорта за задержку рейсов 10 октября. По его данным, два рейса авиакомпании были задержаны на более чем семь часов, хотя в аэропорту две ВПП.

"Вторая взлетно-посадочная полоса аэропорта находится на реконструкции. ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" с июля 2018 года ведет работы по дооборудованию ее до второй категории ИКАО (Международная организация гражданской авиации - прим. ТАСС). При этом отметим, службы аэропорта Кольцово в установленном порядке оперативно устранили последствия инцидента. Аэропорт Кольцово будет решать вопросы в рамках правового поля", - говорится в сообщении.

Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово 10 октября. По данным пресс-службы Центрального военного округа, ее причиной стал невыход шасси. По информации источника ТАСС в экстренных службах, на борту Ан-12 произошло задымление, открытого горения не было, в самолете находились более 10 человек, никто из них не пострадал.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Уральские мастера изготовили мечи для городов воинской славы
В преддверии 75-летия Победы их вручат представителям 45 городов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС