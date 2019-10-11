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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Куйвашев считает, что вопросы застройки Екатеринбурга должны обсуждаться с населением

Губернатор Свердловской области предложил принять участие в опросе по месту строительства храма Святой Екатерины "всем неравнодушным жителям Екатеринбурга"
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Антон Буценко/ТАСС
Описание
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Антон Буценко/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Вопросы застройки Екатеринбурга должны обсуждаться с жителями города, сообщил в пятницу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram в преддверии опроса по месту строительства храма Святой Екатерины.

В Екатеринбурге 13 октября откроется 51 участок, каждый из которых будет оснащен камерами видеонаблюдения. Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей - это 10857 человек. Утверждены две площадки для включения в опросный лист: участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом. Общая стоимость опроса обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей.

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В воскресенье, 13 октября, в Екатеринбурге состоится опрос о месте строительства храма святой Екатерины. Горожанам предстоит сделать выбор между двумя площадками: местом бывшего приборостроительного завода и участком за Макаровским мостом. История со строительством храма многому нас научила. Главный урок, который мы все усвоили, нужно всегда уметь обо всем спокойно договариваться. Рад, что конфликт остался позади. Я убеждён, что вопросы застройки Екатеринбурга должны обсуждаться публично, чтобы каждый житель мог высказать своё мнение. Поэтому я предлагаю всем неравнодушным жителям Екатеринбурга принять участие в опросе, чтобы каждый был услышан. Тем более, что опрос будет считаться действительным, только если в нем примут участие как минимум 11 тыс. человек. В Екатеринбурге должно быть комфортно всем: и верующим, которые так долго ждали восстановления храма, и тем, кто так отчаянно боролся за сохранение любимого сквера.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

"Я убежден, что вопросы застройки Екатеринбурга должны обсуждаться публично, чтобы каждый житель мог высказать свое мнение. Поэтому я предлагаю всем неравнодушным жителям Екатеринбурга принять участие в опросе, чтобы каждый был услышан", - написал губернатор.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства церкви не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Ее планируют возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

Подсчет голос члены избирательной комиссии начнут в 00:00 14 октября по местному времени. Результаты голосования будут озвучены до вечера понедельника.

 

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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