Куйвашев считает, что вопросы застройки Екатеринбурга должны обсуждаться с населением

В Екатеринбурге 13 октября откроется 51 участок, каждый из которых будет оснащен камерами видеонаблюдения. Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей - это 10857 человек. Утверждены две площадки для включения в опросный лист: участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом. Общая стоимость опроса обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Вопросы застройки Екатеринбурга должны обсуждаться с жителями города, сообщил в пятницу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram в преддверии опроса по месту строительства храма Святой Екатерины.

"Я убежден, что вопросы застройки Екатеринбурга должны обсуждаться публично, чтобы каждый житель мог высказать свое мнение. Поэтому я предлагаю всем неравнодушным жителям Екатеринбурга принять участие в опросе, чтобы каждый был услышан", - написал губернатор.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства церкви не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Ее планируют возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

Подсчет голос члены избирательной комиссии начнут в 00:00 14 октября по местному времени. Результаты голосования будут озвучены до вечера понедельника.