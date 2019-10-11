Уральские мастера изготовили мечи для городов воинской славы

ЧЕЛЯБИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Мастера Златоустовской оружейной компании в Челябинской области изготовили первую партию мечей, которые будут вручены властям городов-героев в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу журналистам во время презентации одного из мечей сообщил руководитель приемной губернатора в Златоусте Сергей Зяблов.

"После окончания войны златоустовские мастера изготовили почти такие же мечи, которые были вручены Сталиным лидерам стран антигитлеровской коалиции Рузвельту и Черчиллю. Мы решили продолжить эту традицию. Сегодня представляем один из мечей, изготовленный для города воинской славы. Всего будет 45 мечей по числу городов воинской славы. Их в преддверии 75-летия Победы, до 9 мая, вручат представителям городов", - сказал Зяблов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, которому продемонстрировали меч, высоко оценил работу златоустовских оружейников. "Очень красивое изделие! Потрясающе! Завод стал знаменитым еще в царские времена, был головным поставщиком холодного оружия. Златоустовский меч всегда означал качество. Символизм в том, что меч ковался на Урале, и Победа ковалась на Урале", - отметил он.

Генеральный директор Златоустовской оружейной компании Александр Сонич сообщил ТАСС, что каждый из первых 25 мечей (остальные закончат до 2020 года) выполнен из высоколегированной стали. Длина лезвия составляет 1 м. Каждый меч украшен орнаментами в стиле златоустовской гравюры, позолотой, топазами и гранатами. На ножнах каждого меча воспроизводятся портреты великих полководцев Отечества. Мечи изготавливает коллектив из семи мастеров.

Ранее, к 70-летию Победы, Златоустовская оружейная компания изготовила 13 мечей для городов-героев.

В годы Великой Отечественной войны в Челябинской области работали более 230 оборонных предприятий, которые выпускали танки, пушки, "катюши", детали для военной техники, сталь, боеприпасы. Рабочие самоотверженно трудились по 16 часов в день и более.