Предприятия Тюменской области до конца 2019 года сократят более 1,7 тыс. работников

ТЮМЕНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Тюменские работодатели к концу 2019 года сократят более 1,7 тыс. работников. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе департамента труда и занятости населения региона.

"С начала 2019 года 53 компаний Тюменской области подали в наше ведомство списки о предстоящих сокращениях и увольнениях своих сотрудников. Под сокращение попадают 1772 тюменца. Подавляющее большинство работает на предприятиях-банкротах, в других случаях сокращение носит формальный характер - на предприятиях проводится изменение организационно-правовой формы", - сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы, по состоянию на 1 октября с предприятий Тюменской области уже уволено 1066 человек, 27 фирм региона перешли на режим неполной занятости.