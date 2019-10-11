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Сотрудников ТРК в Югре передумали проверять на полиграфе в связи со скандальным видео

Директор телерадиокомпании "Пыть-Яхинформ" пояснила, что определенная часть работников отказывается от такой проверки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 октября. /ТАСС/. Руководство телерадиокомпании "Пыть-Яхинформ" в городе Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) передумало проверять сотрудников на полиграфе в связи с публикацией в соцсетях скандальной видеозаписи. Это связано с нежеланием ряда работников ТРК участвовать в такой проверке, сообщила в пятницу ТАСС директор телерадиокомпании Жанна Матрунич.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, где журналисты записывают поздравление мэра ко Дню российского флага. При этом он несколько раз сбивается и в этот момент нецензурно выражается, эти слова на видео перебиты звуковым сигналом. 10 октября Матрунич в беседе с ТАСС сообщила, что данная запись - рабочие материалы ТРК "Пыть-Яхинформ", которые не были вовремя удалены. По ее словам, проверка не выявила виновного в распространении записи, после чего коллектив планировали проверить на полиграфе, чтобы установить причастного к инциденту.

"Полиграфа не будет, поскольку определенная часть сотрудников отказывается от такой проверки. Нет смысла проводить его, поскольку планировалось проверить весь коллектив. Других комментариев я больше не даю на этот счет", - сказала она.

Сколько человек отказалось пройти проверку на полиграфе, Матрунич уточнять не стала.

Помощник главы города Пыть-Ях Игорь Луговской также подтвердил, что проверки на полиграфе не будет. "По информации администрации Пыть-Яха, сотрудники "Пыть-Яхинформ" проходить проверку на полиграфе не будут. Усилия будут направлены в первую очередь на обеспечение безопасности информации после инцидента [в ТРК]", - сказал он.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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