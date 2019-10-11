Югра погасит 14,4 млрд рублей госдолга до 2024 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа намерены погасить действующий долг региона в 14,4 млрд рублей до 2024 года. Окружной бюджет долгов перед федеральным не имеет, поэтому реструктуризация госдолга региону не требуется, сообщила в пятницу ТАСС директор департамента финансов Югры Вера Дюдина.

26 сентября первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя в Госдуме законопроект об исполнении федерального бюджета за 2018 год, заявил, что Минфин предлагает реструктурировать долги регионов перед бюджетом РФ на 75 миллиардов рублей, если деньги будут направлены на развитие инфраструктуры.

"По итогам 2018 года государственный долг Югры составил 14,4 млрд рублей. На 1 октября 2019 года его размер не изменился. Он в полном объеме представлен государственными облигациями автономного округа. Сокращение государственного долга автономного округа осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами правительства автономного округа, предусматривающими погашение действующих долговых обязательств до 2024 года включительно", - сказала она.

Дюдина добавила, что реструктуризация госдолга региону не требуется. "Правительство Югры не имеет долговых обязательств перед бюджетом РФ, в связи с чем реструктуризация государственного долга автономного округа не требуется", - пояснила Дюдина.

Согласно информации на сайте думы Югры, доходы бюджета региона в 2019 году составят 237,7 млрд рублей, расходы - 258,1 млрд рублей, дефицит - 20,4 млрд рублей.