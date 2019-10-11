В Челябинске отправили под домашний арест двух подростков, избивших до смерти прохожего

ЧЕЛЯБИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Следователи в Челябинске предъявили двум 15-летним подросткам обвинение по делу об избиении случайного прохожего, который впоследствии умер. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Следственного комитета России по области.

"В Челябинске двум 15-летним подросткам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") УК РФ. Они подозреваются в том, что избили в Челябинске прохожего, который впоследствии умер", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, нападение произошло вечером 5 октября. Подростки избили прохожего без каких-либо оснований. Источник добавил, что оба подозреваемых на учете не состоят, один из них лицеист.