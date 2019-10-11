Для участников чемпионата WorldSkills Hi-Tech смягчили возрастные ограничения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Возрастные ограничения для участников VI национального чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills в 2019 году смягчены. Допущены дети от 12 лет и пожилые, сообщается в сообщении, размещенном в пятницу на сайте правительства Свердловской области.

"В этом году чемпионат максимально раздвинул возрастные рамки. Соревноваться будут дети от 12 лет и до бесконечности. Будут представлены юниоры, основная возрастная линейка, где снят верхний возрастной барьер, а также профессионалы 50+. WorldSkills Hi-Tech превращается в чемпионат высокотехнологиченых профессий, но не только для работников предприятий, а гораздо шире", - сказала заместитель гендиректора союза "WorldSkills Россия" Карина Саликова по результатам заседания под председательством первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

Саликова также сообщила, что география гостей чемпионата будет увеличена. В рамках состязаний пройдет Открытый евразийский чемпионат, в котором примут участие представители Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Бразилии и Южно-Африканской Республики. Помимо конкурсантов и экспертов в Екатеринбург также прибудут обозреватели из стран, где рассматривают возможность проведения чемпионата WorldSkills Hi-Tech.

Орлов отметил, что в этом году деловая часть, а также церемонии открытия и закрытия впервые состоятся в конгресс-холле. В сообщении уточняется, что церемонии планируется проводить с использованием роботов и современных спецэффектов, в ходе чемпионата состоятся робобои. Для посетителей разрабатывается аудиогид, рассказывающий об интересных фактах во всех представленных компетенциях - программу можно будет установить на мобильный телефон.

"Мы просто восхищены этой площадкой, ее технологичностью и мобильностью, она превзошла все наши ожидания", - сказала Саликова.

VI чемпионат WorldSkills Hi-Tech пройдет по 47 компетенциям, наиболее востребованным в российской промышленности. Мероприятие состоится с 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге.