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Автобус и легковушка столкнулись в ХМАО

Два человека погибли, еще двое пострадали

ТАСС, 13 октября. Легковой автомобиль и автобус столкнулись на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). В результате ДТП два человека погибли, еще два пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе окружного УМВД.

"На 576-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель Renault LOGAN 1960 года рождения выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом. В результате ДТП водитель и пассажир LOGAN погибли, еще двое пассажиров пострадали. Водитель автобуса находился в транспортном средстве один, он не пострадал", - сказали в пресс-службе.

В УМВД добавили, что автобус новый, его перегоняли из автосалона.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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