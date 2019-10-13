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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

В Екатеринбурге постройку храма на месте завода поддерживают 60% участников опроса

Окончательные результаты будут известны не ранее 06:00 мск, сообщил председатель городской избирательной комиссии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Большинство участников общегородского опроса в Екатеринбурге высказываются за строительство храма Святой Екатерины на месте бывшего приборостроительного завода. За эту площадку выступили 60% голосовавших, такие первые данные опроса сообщил ТАСС в понедельник председатель городской избирательной комиссии Вадим Антошин.

"На 04:30 (02:30 мск) обработано порядка 15 тыс. бюллетеней, в 60% из которых отдан голос за площадку на месте бывшего приборостроительного завода", - сказал Антошин.

По словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, подсчет голосов должен завершиться в пять-шесть часов утра по местному времени. Как уточнил Антошин, окончательные результаты будут известны не ранее 08:00 (06:00 мск) утра.

В опросе относительно места строительства кафедрального собора, по данным председателя горизбиркома, приняли участие порядка 100 тыс. горожан. В опросный лист попали участки на месте бывшего завода и за Макаровским мостом.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере в центре города. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства, из которых были выбраны две, вошедшие в опросный лист.

Теги
РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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