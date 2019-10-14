Челябинскому экс-замгубернатора заменили срок в колонии на принудительные работы

ТАСС, 14 октября. Копейский городской суд Челябинской области в понедельник заменил наказание в виде лишения свободы на принудительные работы бывшему заместителю губернатора региона Николаю Сандакову, осужденному в прошлом году на 5,5 года колонии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Осужденный просил заменить заключение исправительными работами, так как хочет выплачивать назначенный в виде дополнительного наказания штраф. "Сегодня Копейский городской суд удовлетворил ходатайство и заменил Николаю Сандакову наказание на принудительные работы", - сказала собеседница агентства.

В уголовном деле Сандакова было три эпизода. По версии следствия, являясь заместителем губернатора Челябинской области Михаила Юревича, Сандаков организовал взлом электронной почты. Кроме того, используя служебное положение, он присвоил 1,5 млн рублей и получил взятку в виде безвозмездных услуг по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора ЧОП "Питон" на сумму около 2 млн рублей. Взятку, как полагает следствие, он получил за помощь в заключении госконтракта на охрану губернатора на условиях, выгодных для ЧОП. В 2011-2012 годах Сандаков, занимая должность первого помощника губернатора Челябинской области, обманом похитил у бывшего сити-менеджера Озерска 1,5 млн рублей, пообещав, что тот в будущем станет главой Магнитогорска.

При вынесении приговора суд переквалифицировал организацию взлома электронной почты на подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации и освободил от наказания за это преступление в связи с истечением срока давности. С учетом нахождения под стражей и под домашним арестом Сандаков уже отбыл 2 года и 10 месяцев.